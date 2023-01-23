Як пише Politeka.net, Віктор Павлік – відомий український артист. Зірка зараз одружений з блогеркою Катою Репяховою, яка стала для нього четвертою дружиною. Нова дружина вже народила первістка - сина Михайла. Для Павлика це четверта дитина. Не забуває Віктор і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Павлик показав світлину, де продемонстрував сорочку. Як виявилося, це вишиванка, яку вишила власноруч його мати. Віктор поділився кількома фотографіями, вихваляючись талантом своєї найголовнішої жінки у світі.

"Сорочка мати вишила мені)", - написав Віктор Павлик у своєму блозі.

Фанати поставили сотні лайків, включаючи дружину Катю Репяхову, а також написали коментарі під публікацією:

"Гарна";

"Неймовірна краса. Дуже красиво!";

"Яка ж краса".

Нагадаємо, молода дружина Павлика чесно показала, чим дозволяє собі балувати сина

А ще Politeka писала, що дружина Павлика розповіла про неприємну ситуацію, яка сталася під час поїздки із чоловіком

Також Politeka повідомляла, що молода дружина Павлика зізналася, як їздила туди, куди ніколи не приїжджали артисти.



