Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский артист. Звезда сейчас женат на блогерке Кате Репяховой, которая стала для него четвертой женой. Новая супруга уже родила первенца - сына Михаила. Для Павлика же это четвертый ребенок. Не забывает Виктор и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Павлик показал фотографию, где продемонстрировал рубашку. Как оказалось, это вышиванка, которую вышила собственными руками его мать. Виктор поделился несколькими фотографиями, хвастаясь талантом своей самой главной женщины в мире.

"Рубашку мать вышила мне)", - написал Виктор Павлик в своем блоге.

Фанаты поставили сотни лайков, включая жену Катю Репяхову, а также написали комментарии под публикацией:

"Красивая";

"Невероятная красота. Очень красиво!";

"Какая же красота".

Напомним, молодая жена Павлика честно показала, чем позволяет себе баловать сына

А еще Politeka писала, что жена Павлика рассказала о неприятной ситуации, которая случилась во время поездки с мужем

Также Politeka сообщала, что молодая жена Павлика призналась, как ездила туда, куда никогда не приезжали артисты



