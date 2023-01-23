Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский артист. Звезда сейчас женат на блогерке Кате Репяховой, которая стала для него четвертой женой. Новая супруга уже родила первенца - сына Михаила. Для Павлика же это четвертый ребенок. Не забывает Виктор и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Павлик показал фотографию, где продемонстрировал рубашку. Как оказалось, это вышиванка, которую вышила собственными руками его мать. Виктор поделился несколькими фотографиями, хвастаясь талантом своей самой главной женщины в мире.
"Рубашку мать вышила мне)", - написал Виктор Павлик в своем блоге.
Фанаты поставили сотни лайков, включая жену Катю Репяхову, а также написали комментарии под публикацией:
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"Красивая";
"Невероятная красота. Очень красиво!";
"Какая же красота".
Напомним, молодая жена Павлика честно показала, чем позволяет себе баловать сына
А еще Politeka писала, что жена Павлика рассказала о неприятной ситуации, которая случилась во время поездки с мужем
Также Politeka сообщала, что молодая жена Павлика призналась, как ездила туда, куда никогда не приезжали артисты