Як пише Politeka.net, Марина Боржемська - успішна фітнес-тренер із "Зважені та щасливі". Зірка була одружена з боксером В'ячеславом Узєлковим, від якого народила сина Роберта та донькою Олівією. Не забуває Марина про Інстаграм, де вирішила відповісти на запитання фанатів.

"Яке хобі ваших дітей?" - написав фанат питання Боржемської.

"Вони люблять кататися на ковзанах у зимовий час. Влітку самокати, ролики та різна активність. Вивчення іноземних мов. Роберт ходить на плавання і в тренажерний зал. Олівія малює, співає, робить вироби руками. На даний момент для неї шукаю викладача танців, тому що через війну наша тренер була змушена поїхати, а для неї дуже важливо, щоб ця людина була спорідненою душею для неї. у сторіс", - написала Марина.

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