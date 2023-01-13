Популярная фитнес-тренер, блогер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская объяснила, как оставаться в форме в течение всего года.

В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала, как полюбить спорт.

«Вспомни, как часто тебе приходилось продлять свой абонемент в фитнес-клубе и снова класть его на полку? Ситуация знакома многим. Но не каждый знает, насколько легко ее можно исправить: Стоит начать и добиться хотя бы минимального результата, чтобы закрепилось желание изо дня в день продолжать работу над собой. Сделайте первый шаг, и если однажды лень возобладает, начните снова и снова. Поверьте, это работает. Проверено нами и до нас 😉", - пишет Марина Боржемская.

Звезда "Зважені та щасливі" отметила еще один нюанс: начиная работать над собой, не стоит ставить заоблачные цели, сравнивая себя с моделями из глянца и мисс-бикини из Инстаграм. Надо смотреть в зеркало: твой собственный медленный прогресс будет гораздо убедительнее.

Наряду с прогрессом постепенно начнешь замечать и другие плюсы тренировок:

🌟 возможность прислушиваться к своему телу и уделить ему время, особенно когда рабочий день проходит в одной позе – сидя за столом;

🌟 Прокачать не только тело, но и мысли, ведь во время занятий спортом появляется уникальная возможность побыть наедине с собой, наши мысли очищаются, происходит своеобразная перезагрузка;

🌟 Спорт – как возможность пообщаться с близкими, если приобщить родных к общим тренировкам.

"Чтобы оставаться в форме в течение всего года, найдите тот вид спорта, который доставляет удовольствие именно вам! Будьте в движении, поддерживайте активность и излучайте позитив, что бы то ни было - это так важно сегодня для каждого из нас!", - подчеркнула.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.