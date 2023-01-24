Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская - успешная фитнес-тренер из "Зважені та щасливі". Звезда была замужем за боксером Вячеславом Узелковым, от которого родила сына Роберта и дочерью Оливией. Не забывает Марина и об Инстаграм, где решила ответить на вопросы фанатов.

"Какое хобби ваших детей?", - написал фанат вопрос Боржемской.

"Они любят кататься на коньках в зимнее время. Летом самокаты, ролики и разная активность. Изучения иностранных языков. Роберт ходит на плавание и в тренажерный зал. Оливия рисует, поет, делает изделия руками. На текущий момент для нее ищу преподавателя танцев, потому что из-за войны наша тренер была вынуждена уехать, а для нее очень важно, чтобы этот человек была родственной душой для нее. Интересуются IT-сферой, но у каждого свои интересы в этом и учеба в разных заведениях. Об одном из них обязательно расскажу в сторис", - написала Марина.

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