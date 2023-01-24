Як пише Politeka.net, Макс Михайлюк – відомий американський бізнесмен та пілот з України. А кілька років тому зірка стала головним героєм шоу "Холостяк", де перемогла гімнастка Даша Ульянова. Але парі не вдалося побудувати стосунки, а після цього Макс одружився з моделлю Даші Хлистун, яка стала першим українським ангелом Victoria's Secret. Після весілля у пари з'явилася дочка Аріана.
А після початку повномасштабного вторгнення Макс повернувся до України та пішов захищати її на фронт. Відомо, що Михайлюк попри професію пілота пішов у десантно-штурмові війська. А тепер Даша розповіла невтішні новини із фронту.
"Боже, я цього хлопця пам'ятаю ще зі школи. Коли він навчався у молодших класах. Сил батькам пережити це горе", - написала Даша, показуючи українського захисника, який загинув.
"З великим болем повідомляємо про загибель нашого земляка – військовослужбовця Байстрюченка Дмитра Олеговича. Життя 25-річного воїна обірвалося 21 січня", - було зазначено у публікації.
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Нагадаємо, засмучена дружина "Холостяка" Михайлюка, який захищає Україну, зізналася, що сталося
А ще Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Михайлюка розповіла про трагедію, яка сталася у її день народження.
Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Михайлюка показала маленьку дочку, яка у майбутньому може скласти їй конкуренцію.