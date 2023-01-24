Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - известный американский бизнесмен и пилот из Украины. А несколько лет назад звезда стал главным героем шоу "Холостяк", где победила гимнастка Даша Ульянова. Но паре не удалось построить отношения, а после этого Макс женился на модели Даше Хлыстун, которая стала первым украинским ангелом Victoria's Secret. После свадьбы у пары появилась дочь Ариана.
А после начала полномасштабного вторжения Макс вернулся в Украину и ушел защищать ее на фронт. Известно, что Михайлюк несмотря на профессию пилота пошел в десантно-штурмовые войска. А теперь Даша рассказала неутешительные новости с фронта.
"Боже, я этого парня помню еще со школы. Когда он учился в младших классах. Сил родителям пережить это горе", - написала Даша, показывая украинского защитника, который погиб.
"С большой болью сообщаем о гибели нашего земляка – военнослужащего Байстрюченко Дмитрия Олеговича. Жизнь 25-летнего воина оборвалась 21 января", - было отмечено в публикации.
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