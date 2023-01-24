Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова розповіла, хто у її родині піде захищати Україну, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Віктор Павлик - відомий український музикант, який одружений на блогерці Каті Репяхової, незважаючи на величезну різницю у віці. У пари вже є син Михайло, якого дружина музиканта народила позаминулого року.

Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Репяхова показала своїх племінниць.

"Різниця у фото 10 років. Дві мої любові. Дочка брата та дочка сестри. Ліза та Настя", - написала Катя під фотографіями.

Після цього зірка показала свою родину.

"Я щаслива людина. У мене така родина. Мій випускний 2011 рік. Дніпро", - написала дружина Павлика та показала відповідні фото.

"Мені важко усвідомити, що Лізі цього року 10 років і вона вже йде до армії", - написала на наступний сторіс Катя, показуючи своїх племінниць у маленькому віці.

Нагадаємо, молода дружина Павлика чесно показала, чим дозволяє собі балувати сина

А ще Politeka повідомляла, що дружина Павлика розповіла про неприємну ситуацію, яка сталася під час поїздки з чоловіком.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика відмовилася повертати гроші "обдуреній" клієнтці



