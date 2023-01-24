Як пише Politeka.net , Віктор Павлик - відомий український музикант, який одружений на блогерці Каті Репяхової, незважаючи на величезну різницю у віці. У пари вже є син Михайло, якого дружина музиканта народила позаминулого року.
Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Репяхова показала своїх племінниць.
"Різниця у фото 10 років. Дві мої любові. Дочка брата та дочка сестри. Ліза та Настя", - написала Катя під фотографіями.
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Після цього зірка показала свою родину.
"Я щаслива людина. У мене така родина. Мій випускний 2011 рік. Дніпро", - написала дружина Павлика та показала відповідні фото.
"Мені важко усвідомити, що Лізі цього року 10 років і вона вже йде до армії", - написала на наступний сторіс Катя, показуючи своїх племінниць у маленькому віці.
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