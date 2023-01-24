Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова рассказала, кто в ее семье пойдет защищать Украину, поделившись фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант, который женат на блогерке Кате Репяховой, не смотря на огромную разницу в возрасте. У пары уже есть сын Михаил, которого жена музыканта родила в позапрошлом году.

Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Репяхова показала своих племянниц.

"Разница в фото 10 лет. Две мои любви. Дочь брата и дочь сестры. Лиза и Настя", - написала Катя под фотографиями.

После этого звезда показала свою семью.

"Я счастливый человек. У меня такая семья. Мой выпускной 2011 год. Днепр", - написала жена Павлика и показала соответствующие фото.

"Мне тяжело осознать, что Лизе в этом году 10 лет и она уже идет в армию", - написала на следующем сторис Катя, показывая своих племянниц в маленьком возрасте.

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