Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант, который женат на блогерке Кате Репяховой, не смотря на огромную разницу в возрасте. У пары уже есть сын Михаил, которого жена музыканта родила в позапрошлом году.
Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Репяхова показала своих племянниц.
"Разница в фото 10 лет. Две мои любви. Дочь брата и дочь сестры. Лиза и Настя", - написала Катя под фотографиями.
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После этого звезда показала свою семью.
"Я счастливый человек. У меня такая семья. Мой выпускной 2011 год. Днепр", - написала жена Павлика и показала соответствующие фото.
"Мне тяжело осознать, что Лизе в этом году 10 лет и она уже идет в армию", - написала на следующем сторис Катя, показывая своих племянниц в маленьком возрасте.
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