Українська співачка Оля Полякова нещодавно відзначила день народження. Зірці виповнилося 44 роки. Цей день артистка вирішила провести разом зі своїми дітьми, які навчаються у Великій Британії. Полякова вирушила до доньок до Лондона.
Через деякий час вона зробила висновок, що її дочки не змінилися і показала пам'ятний архівний знімок, коли Маша та Аліса були дітьми.
Оля Полякова показала своїх дочок під час відпочинку на морі. Дівчатка позували для фото зовсім по-різному. Коли Маша щасливо посміхалася і намагалася позувати на камеру, її молодша сестра Аліса хмурилася і явно не хотіла фотографуватися.
"Час іде - нічого не змінюється", - підписала знімок Оля Полякова.
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Варто зазначити, що через війну Оля Полякова віддала дочок на навчання до Великобританії. Маша – студентка музичного коледжу, а Аліса живе у пансіоні при школі.
11-річна Аліса не може звикнути до формату бордингової школи, де всі учні живуть, навчаються та проводять дозвілля разом на одній території. На той час її старша сестра Маша цілком задоволена життям та навчанням за кордоном.
Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.
Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.
Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.