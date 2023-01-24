Украинская певица Оля Полякова недавно отметила день рождения. Звезде исполнилось 44 года. Этот день артистка решила провести вместе со своими детьми, которые учатся в Великобритании. Полякова отправилась к дочерям в Лондон.
Спустя некоторое время она сделала вывод, что ее дочери не изменились и показала памятный архивный снимок, когда Маша и Алиса были совсем детьми.
Оля Полякова показала своих дочерей во время отдыха на море. Девочки позировали для фото совершенно по-разному. В то время, как Маша счастливо улыбалась и пыталась позировать на камеру, ее младшая сестра Алиса хмурилась и явно не хотела фотографироваться.
"Время идет - ничего не меняется", - подписала снимок Оля Полякова.
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Стоит отметить, что из-за войны Оля Полякова отдала дочерей на обучение в Великобританию. Маша – студентка музыкального колледжа, а Алиса живет в пансионе при школе.
11-летняя Алиса не может привыкнуть к формату бординговой школы, где все ученики живут, учатся и проводят досуг вместе на одной территории. В то время ее старшая сестра Маша вполне довольна жизнью и учебой за границей.
Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.
Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.
Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.