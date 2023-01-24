Як пише Politeka.net, Alyona Alyona – відома українська реп-виконавиця. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває артистка і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Німеччина має почути нас і, нарешті, надати Україні «леопардів». Приєднуюсь до флешмобу, приєднуйтесь і ви, підтримавши Україну на інформаційному фронті!
Фото було зроблено у Франкфурті-на-Майні у Німеччині з німецьким собакою родини латвійців та українців", - написала зірка.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Яке маленьке диво";
"Відчуваю, мода на леопардове увірветься в кожний будинок!";
"Мені терміново потрібні леопардові лосини";
"У мене немає леопардових лосин, що робити?";
"Ааа, яке диво!";
"Яке в тебе щеня прикольне".
Нагадаємо, Alyona Alyona захопила українців хітом з учасниками Євробачення TVORCHI
А ще Politeka повідомляла, що Alyona Alyona відверто розповіла, які проблеми вони пережили із Jerry Heil
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