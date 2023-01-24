Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская рэп-исполнительница. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Германия должна услышать нас и, наконец, предоставить Украине «леопардов». Присоединяюсь к флешмобу, присоединяйтесь и вы, поддержав Украину на информационном фронте!

Фото было сделано во Франкфурте-на-Майне в Германии с немецкой собакой семьи латвийцев и украинцев", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какое маленькое чудо";

"Чувствую, мода на леопардовое ворвется в каждый дом!!!";

"Мне срочно нужны леопардовые лосины";

"У меня нет леопардовых лосин, что делать?";

"Ааа, какое чудо!";

"Какой у тебя щенок прикольный".

Напомним, Alyona Alyona восхитила украинцев хитом с участниками Евровидения TVORCHI

А еще Politeka сообщала, что Alyona Alyona откровенно рассказала, какие проблемы они пережили с Jerry Heil

Также Politeka писала, что Alyona Alyona показала, как спела свой реп в сопровождении именитого оркестра



