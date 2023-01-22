Alyona Alyona вместе с группой TVORCHI, которая победила на Нацотборе на Евровидении, впечатлили украинцев новым хитом.

Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская рэп-исполнительница, которая прославилась благодаря своим хитам "Рыбки" и "Головы". Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится своим творчеством, а также личными кадрами. А в этот раз Alyona Alyona поделилась новым хитом, который записала вместе с группой TVORCHI, которая победила на Нацотборе на Евровидение.

"Хватит. Мы уже не боимся, хватит!

Сквозь боль и препятствия, но без каких-либо колебаний, двигаемся к победе. Сильные и единственные.

С Днем Соборности, Украина!", - написала артистка под видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Мощно";

"круто, спасибо за ваше творчество";

"Очень круто!!!! Спасибо за ваше творчество и вдохновение";

"Это просто разрыв!!!! 50 раз подряд прослушала... Аж мурашки по коже";

"крутяк!! Пусть наши люди говорящие до сих пор по-решечески берут пример с иностранных студентов изучающих соловину и популяризируют ее на весь мир!!!)))".

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