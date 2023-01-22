Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская рэп-исполнительница, которая прославилась благодаря своим хитам "Рыбки" и "Головы". Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится своим творчеством, а также личными кадрами. А в этот раз Alyona Alyona поделилась новым хитом, который записала вместе с группой TVORCHI, которая победила на Нацотборе на Евровидение.
"Хватит. Мы уже не боимся, хватит!
Сквозь боль и препятствия, но без каких-либо колебаний, двигаемся к победе. Сильные и единственные.
С Днем Соборности, Украина!", - написала артистка под видео.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Мощно";
"круто, спасибо за ваше творчество";
"Очень круто!!!! Спасибо за ваше творчество и вдохновение";
"Это просто разрыв!!!! 50 раз подряд прослушала... Аж мурашки по коже";
"крутяк!! Пусть наши люди говорящие до сих пор по-решечески берут пример с иностранных студентов изучающих соловину и популяризируют ее на весь мир!!!)))".
Напомним, Alyona Alyona откровенно рассказала, какие проблемы они пережили с Jerry Heil
А еще Politeka сообщала, что Alyona Alyona показала, как спела свой реп в сопровождении именитого оркестра
Также Politeka писала, что Alyona Alyona обратилась к украинцам и раскрыла показательную историю со своего детства