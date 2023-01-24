Як пише Politeka.net, Alyona Alyona – відома українська реп-виконавиця. Зірка також веде Інстаграм, де цього разу показала українцям незвичайного гостя. Як можна побачити, зірка дала можливість акторові Тарасу Цимбалюку поговорити із її аудиторією.

"Доброго ранку, сьогодні в сторіс буду з вами я - Тарас Цимбалюк!", - було написано в сторіс.

"Всім привіт, сьогодні цей день у сторіс у Олени проведу я, мене звуть Тарас Цимбалюк, хто не знає, я актор українського кіно, театру і я спускаюся сходами, бо не працює ліфт з відомих усіх нам причин. Іду на тренування, всіх обіймаю , гарного дня", - сказав Тарас.

"Я вже на тренуванні. Я вважаю, що спорт - однозначно один із інструментів, знаєте, психологічний стабілізатор для мене, тому спорту я намагаюся приділяти якийсь свій вільний час і вважаю це зараз доцільним у наш час", - додав Тарас.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк із "Фортечної" зробив різку заяву про "дружбу народів"

А ще Politeka повідомляла, що двічі розлучений Тарас Цимбалюк із "Фортечної" здивував новою заявою

Також Politeka писала, що зірка "Фортечної" Цимбалюк несподівано заговорив про другий сезон "Спіймати Кайдаша"