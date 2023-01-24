Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская рэп-исполнительница. Звезда также ведет Инстаграм, где в этот раз показала украинцам необычного гостя. Как можно увидеть, звезда дала возможность актеру Тарасу Цымбалюку поговорить с ее аудиторией.

"Доброе утро, сегодня в сторис буду с вами я - Тарас Цымбалюк!", - было написано в сторис.

"Всем привет, сегодня этот день в сторис у Алены проведу я, меня зовут Тарас Цымбалюк, кто не знает, я актер украинского кино, театра и я спускаюсь ступеньками, ибо не работает лифт по известным всем нам причинам. Иду на тренировку, всех обнимаю, хорошего дня", - сказал Тарас.

"Я уже на тренировке. Я считаю, что спорт - однозначно один из инструментов, знаете, психологический стабилизатор для меня, поэтому спорту я пытаюсь уделять какое-то свое свободное время и считаю это сейчас целесообразным в наше время", - добавил Тарас.

Напомним, Тарас Цымбалюк из "Крепостной" сделал резкое заявление о "дружбе народов"

А еще Politeka сообщала, что дважды разведенный Тарас Цымбалюк из "Крепостной" удивил новым заявлением

Также Politeka писала, что звезда "Крепостной" Цымбалюк неожиданно заговорил о втором сезоне "Спіймати Кайдаша"