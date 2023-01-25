Злата Огневич продовжує свої концерти та спеціальні виступи після невеликого відпочинку. Артистка вирішила одразу розповісти, чим займалася останнім часом і що планує робити зараз.
«Їду у бік Херсона. Побажайте нашій великій команді удачі! Сідала у поїзд до Херсона і побачила, як дівчина прощається зі своїм хлопцем, військовим. Серце щемить від цього.
Вона так притискала його, міцно-міцно! Сили та мужності українським жінкам!» - пише Злата на кадрах із особистим відео.
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Зазначимо, поїздки до прифронтових міст для артистки відбуваються вже не вперше, вона гастролює країною для підтримки ЗСУ від початку вторгнення.
Раніше Огневич похвалилася образом у чорній сукні вишиванці з вишитим візерунком від Foberini. У такому образі вона завітала до досить важливого заходу.
«Незалежність завжди була національним кредо українців» - написала Злата під кадрами, вражаючи свіжим та витонченим чином.
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