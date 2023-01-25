Відома співачка Злата Огнєвіч поділилася в Instagram зворушливою історією про розставання.

Злата Огневич продовжує свої концерти та спеціальні виступи після невеликого відпочинку. Артистка вирішила одразу розповісти, чим займалася останнім часом і що планує робити зараз.

«Їду у бік Херсона. Побажайте нашій великій команді удачі! Сідала у поїзд до Херсона і побачила, як дівчина прощається зі своїм хлопцем, військовим. Серце щемить від цього.

Вона так притискала його, міцно-міцно! Сили та мужності українським жінкам!» - пише Злата на кадрах із особистим відео.

Зазначимо, поїздки до прифронтових міст для артистки відбуваються вже не вперше, вона гастролює країною для підтримки ЗСУ від початку вторгнення.

Раніше Огневич похвалилася образом у чорній сукні вишиванці з вишитим візерунком від Foberini. У такому образі вона завітала до досить важливого заходу.

«Незалежність завжди була національним кредо українців» - написала Злата під кадрами, вражаючи свіжим та витонченим чином.

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