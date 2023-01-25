Злата Огневич продолжает свои концерты и специальные выступления после небольшого отдыха. Артистка решила сразу рассказать, чем занималась в последнее время и что планирует делать на данный момент.

«Еду в сторону Херсона. Пожелайте нашей большой команде удачи! Садилась в поезд к Херсону и увидела, как девушка прощается со своим парнем, военным. Сердце щемит от этого.

Она так прижимала его, крепко-крепко! Силы и мужества украинским женщинам!» - пишет Злата на кадрах с личным видео.

Отметим, поездки в прифронтовые города для артистки проходят уже не в первый раз, она гастролирует по стране для поддержки ВСУ с самого начала вторжения.

Ранее Огневич похвалилась образом в черном-платье вышиванке с вышитым узором от Foberini. В таком образе она посетила довольно важное мероприятие.

«Независимость всегда была национальным кредо украинцев» - написала Злата под кадрами, впечатляя свежим и изящным образом.

Напомним, экс-подопечная Монатика Лида Ли появилась в компании разведенного Пикалова.

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