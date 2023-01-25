Знаменитість Маша Єфросиніна зауважила, що за 20 років шлюбу вона з чоловіком вибудовувала стосунки, проте зараз вони проходять складний період.

Ведуча Маша Єфросиніна відверто розповіла про її стосунки із чоловіком Тимуром. Вона зізналася, що війна перекроїла їхній шлюб, який пара вибудовувала довгі роки. Про це теледіва розповіла у своєму шоу на YouTube-каналі "Іспит на відвертість" в інтерв'ю з Дашею Квітковою.

Знаменитість Маша Єфросиніна зауважила, що за 20 років шлюбу вона з чоловіком вибудовувала стосунки, проте зараз вони проходять складний період. Щонайменше тому всі рішення в сім'ї почала приймати суто Маша.

"У мене все нормально з Тимуром, але війна відбилася на наших відносинах сильно. Люди, які прожили 20 років разом, ми звикли до зовсім іншого життя вдвох. Ми її вибудували за всіма помилками, за всіма образами, двоє дітей з різницею в 10 років всі ми вишиковували по краплі. І ця проклята повномасштабна війна все перекроїла", - поділилася Маша Єфросиніна.

Єфросиніна згадала слова психолога про те, що через війну кожної людини стає самотньою. Наразі її чоловік зосереджений на військовій справі, а вона живе на дві країни.

"Ми теж проходимо через випробування, дуже складне, і я дуже сподіваюся, що ми його пройдемо", – підсумувала знаменитість.

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