Знаменитость Маша Ефросинина отметила, что за 20 лет брака она с мужем выстраивала отношения, однако сейчас они проходят сложный период.

Ведущая Маша Ефросинина откровенно рассказала о ее отношениях с мужем Тимуром. Она призналась, что война перекроила их брак, который пара выстраивала долгие годы. Об этом теледива рассказала в своем шоу на YouTube-канале "Экзамен на откровенность" в интервью с Дашей Квитковой.

Знаменитость Маша Ефросинина отметила, что за 20 лет брака она с мужем выстраивала отношения, однако сейчас они проходят сложный период. По меньшей мере, поэтому все решения в семье начала принимать сугубо Маша.

"У меня все нормально с Тимуром, но война отразилась на наших отношениях сильно. Люди, прожившие 20 лет вместе, мы привыкли к совершенно другой жизни вдвоем. Мы ее выстроили по всем ошибкам, по всем образам, двое детей с разницей в 10 лет, все мы выстраивали по капле. И эта проклятая полномасштабная война все перекроила", – поделилась Маша Ефросинина.

Ефросинина вспомнила слова психолога о том, что из-за войны каждого человека становится одиноким. Сейчас ее муж сосредоточен на военном деле, а она живет на две страны.

"Мы тоже проходим через испытание, очень сложное, и я очень надеюсь, что мы его пройдем", – подытожила знаменитость.

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