Як пише Politeka.net, Соня Хлябич – відома українська співачка, яка минулого року вирішила завершити кар'єру артистки. Також виконавиця є племінницею Софії Ротару, легендою української естради. А нещодавно Соня вийшла заміж за хокеїста Олега Петрова, який є воротарем української збірної з хокею. Не забуває Хлябич і про Інстаграм, де цього разу поділилася яскравим чином разом із леопардовою частиною.
"Звільніть леопардів", – написала Соня під публікацією.
Фанати поставили лайки, включаючи Софію Ротару, та написали коментарі:
"Яка гарненька та дивовижна Соня";
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"Схиляюся перед вашою чарівною, привабливою, чудовою і чарівною красою";
"Ніби леопардовий вітер";
"Красуня моя";
"Сонечка, ви супер".
Варто зазначити, що Соня, як і інші знаменитості, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами.
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