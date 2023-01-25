Як пише Politeka.net, Соня Хлябич – відома українська співачка, яка минулого року вирішила завершити кар'єру артистки. Також виконавиця є племінницею Софії Ротару, легендою української естради. А нещодавно Соня вийшла заміж за хокеїста Олега Петрова, який є воротарем української збірної з хокею. Не забуває Хлябич і про Інстаграм, де цього разу поділилася яскравим чином разом із леопардовою частиною.

"Звільніть леопардів", – написала Соня під публікацією.

Фанати поставили лайки, включаючи Софію Ротару, та написали коментарі:

"Яка гарненька та дивовижна Соня";

"Схиляюся перед вашою чарівною, привабливою, чудовою і чарівною красою";

"Ніби леопардовий вітер";

"Красуня моя";

"Сонечка, ви супер".

Варто зазначити, що Соня, як і інші знаменитості, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами.

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