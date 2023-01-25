Как пишет Politeka.net, Соня Хлябич - известная украинская певица, которая в прошлом году решила завершить карьеру артистки. Также исполнительница является племянницей Софии Ротару, легендой украинской эстрады. А не так давно Соня вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова, который является вратарем украинской сборной по хоккею. Не забывает Хлябич и об Инстаграм, где в этот раз поделилась ярким образом в наряде с леопардовой частью.
"Освободите леопардов", - написала Соня под публикацией.
Фанаты поставили лайки, включая Софию Ротару, и написали комментарии:
"Какая красивенькая и удивительная Соня";
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"Преклоняюсь перед вашей чарующей, притягательной, великолепной и пленительной красотой";
"Будто леопардовый ветер";
"Красотка моя";
"Сонечка, вы супер".
Стоит отметить, Соня, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.
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