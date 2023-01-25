Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Знаменитість після повномасштабного вторгнення зайнявся організацією благодійних вечерь, де збирає гроші на допомогу Україні. Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ярославський показав незвичайний образ, де позував у леопардовому вбранні.
"Українцям йдуть леопарди. Згодні?", - написав Ярославський під фотографією.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Ще і як";
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
Підписано скандальний закон, який називали "кувалдою": що зміниться для тисяч українців
"Ми вже вдома": Повалій вивезла з Києва стареньку маму, з'ясувалося, куди саме
"Доліталися": у окупантів нова велика невдача, подробиці
Монастирський перед авіакатастрофою встиг відправити смс: "Я можу сказати..."
"Не надто символічно одягати на себе того, хто на межі зникнення";
"Леопард кулінарії. Підсмажимо будь-якого мокшу!";
"екстравагантно";
"Ну Вам, Володимире, точно личить!";
"так. Але тепер питання, хто ж той був "леопард" на фото, завдяки якому нам таки дали цю техніку";
"що творять ці леопарди. Німеччина здалася";
"Так, дуже. Ми українці Леопарди, розірвемо на шматки рашку".
Нагадаємо, Ярославський з "Майстер Шеф" дав рецепт ідеального стейку та соусу до нього .
А ще Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" приголомшив новим вчинком.
Також Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" дав простий рецепт маринованої капусти.