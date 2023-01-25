Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Знаменитість після повномасштабного вторгнення зайнявся організацією благодійних вечерь, де збирає гроші на допомогу Україні. Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ярославський показав незвичайний образ, де позував у леопардовому вбранні.

"Українцям йдуть леопарди. Згодні?", - написав Ярославський під фотографією.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ще і як";

"Не надто символічно одягати на себе того, хто на межі зникнення";

"Леопард кулінарії. Підсмажимо будь-якого мокшу!";

"екстравагантно";

"Ну Вам, Володимире, точно личить!";

"так. Але тепер питання, хто ж той був "леопард" на фото, завдяки якому нам таки дали цю техніку";

"що творять ці леопарди. Німеччина здалася";

"Так, дуже. Ми українці Леопарди, розірвемо на шматки рашку".

Нагадаємо, Ярославський з "Майстер Шеф" дав рецепт ідеального стейку та соусу до нього .

А ще Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" приголомшив новим вчинком.

Також Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" дав простий рецепт маринованої капусти.