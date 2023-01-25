Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Знаменитость после полномасштабного вторжения занялся организацией благотворительных ужинов, где собирает деньги на помощь Украине. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Ярославский показал необычный образ, где позировал в леопардовом наряде.
"Украинцам идут леопарды. Согласны?", - написал Ярославский под фотографией.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Еще и как";
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"Не слишком символично одевать на себя того, кто на грани исчезновения";
"Леопард кулинарии. Поджарим любого мокшу!";
"Экстравагантно";
"Ну Вам, Владимир, точно к лицу!";
"да. Но теперь вопрос, кто же тот был «леопард» на фото, благодаря которому нам таки дали эту технику";
"что творят эти леопарды. Германия сдалась";
"да, очень. Мы украинцы Леопарды,разорвем на клочья рашку".
Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеального стейка и соуса к нему
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