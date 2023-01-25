Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Знаменитость после полномасштабного вторжения занялся организацией благотворительных ужинов, где собирает деньги на помощь Украине. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Ярославский показал необычный образ, где позировал в леопардовом наряде.

"Украинцам идут леопарды. Согласны?", - написал Ярославский под фотографией.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Еще и как";

"Не слишком символично одевать на себя того, кто на грани исчезновения";

"Леопард кулинарии. Поджарим любого мокшу!";

"Экстравагантно";

"Ну Вам, Владимир, точно к лицу!";

"да. Но теперь вопрос, кто же тот был «леопард» на фото, благодаря которому нам таки дали эту технику";

"что творят эти леопарды. Германия сдалась";

"да, очень. Мы украинцы Леопарды,разорвем на клочья рашку".

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