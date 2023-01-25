Як пише Politeka.net , Олександра Мудра - відома українська блогерка, яка прославилася завдяки шоу "Холостяк" з Олександром Топольським. Там учасниця дійшла до фіналу, де поступилася перемогою Катерині Лозовицькій. Не забуває Олександра і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Мудра поділилася фото, де позувала біля океану на Гаваях.

"Люди вважають за краще вірити, що при достатньому зборі фактів, розумінні та щирому обміні щирими, досі пригніченими і, можливо, емоціями, що нудьгують, проблема може бути знайдена і вирішена", - написала Олександра під публікацією.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ошалети, яка краса";

"Яка жахлива цитата. Де ви його знайшли?";

"Краса що одна що друга";

"Сашу Мудру та Алекса Топольського побачили на одному з пляжів Майамі, які ж вони все-таки гармонійні разом".

Нагадаємо, фіналістка "Холостяка" Мудра заінтригувала своєю появою в Майамі

А ще Politeka повідомляла, що фіналістка "Холостяка" Мудра в прозорому вбранні показала, чого втратив Топольський.

Також Politeka писала, що фіналістка "Холостяка" Мудра зізналася, за чий рахунок відпочивала на курорті



