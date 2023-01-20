Как пишет Politeka.net, Александра Мудрая - участница шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. Девушка в финале проиграла модели Екатерине Лозовицкой. Но при этом Александра стала довольно известной блогеркой, за которой следят десятки тысяч фанатов в Инстаграм. А в этот раз Мудрая показала, как проводит время на отдыхе в Португалии.
"Следующий день после финала.
Видите сколько слез наплакалось?
Целый Атлантический океан.
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В общем, остров вечной весны очень хорош, но с молодежи на улицах были только мы, поэтому о вечеринках в таком месте можно забыть.
Ботанические сады, глубокие черные бассейны и осознание того, что ты находишься буквально на застывшей вулканической массе, не могут оставить равнодушным никого, кто приезжает сюда насладиться жизнью", - написала Мудрая.
Александра также отметила, что осуществить отдых удалось благодаря телеканалу, который снимал "Холостяка".
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Всю любовь в океан смыло через мгновение";
"Молодец, видно, как плакала";
"Она гордая, влюбленность была, и я думаю ей была тяжело, но она этого не показала, молодец";
"Единственная девушка из всех сезонов, которая ушла достойно и не позволила мерзкому мужичонке потешить своё самолюбие. Лучшая".
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