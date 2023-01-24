Как пишет Politeka.net, Александра Мудрая - известная украинская блогерка, которая стала участницей шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. Девушка дошла до финала, но там главный герой выбрал модель Катю Лозовицкую. Но пара сразу же после проекта решила разойтись. А теперь Мудрая поделилась фотографией из Майами, заинтриговав украинцев.

"Мне с тобой все болезни не страшны,

Кроме той, что слева в груди", - написала Александра.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Как мало в наше время осталось таких красивых девушек, натуральные черты лица, для меня самое красивое лицо проекта)";

"Шикарный макияж и прическа, стилистам холостяка есть чему поучиться";

"Ждём совместное фото";

"Ты мало того что Хороша, в тебе все гармонично... И ум и чувства и мировосприятие. На проекте ты мне не нравилась, потому что я тебя не совсем понимала. Мы очень похожи характером и целеустремленностью, я тоже нашла себя в журналистике и тоже была огорчена своей беспомощностью в этом мире, так хотелось рассказать Правду, а правда никому не нужна. Большинство живут иллюзией... спасибо за Правду. Счастье тебе...".

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