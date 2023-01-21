Как пишет Politeka.net, Александра Мудрая - известная украинская блогерка, которая дошла до финала "Холостяка" с Алексом Топольским. Не забывает Мудрая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Александра показала необычный образ в прозрачном наряде, поделившись фото в своем блоге.

"Кроме того, ваша неприятная, демоническая сторона может быть частью той искры, которая делает вас творческим, веселым и энергичным. Хотя эту сторону может быть нелегко контролировать или с ней жить, вы можете попытаться использовать эту негативную энергию в хороших целях. Стать более позитивным — не значит стать мило ангельским, а, скорее, прилично демоническим", - написала звезда в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Самоуверенность? Ну ок";

"Похожа здесь на Сару Коннор из терминатора, но в тебе еще сексуальность";

"Я так рада, что не Мудрая выиграла. Такой злобной, хитрой и беспардонной девушки еще нужно поискать. Она лжет и этим снизится. Она делает людям больно и хвастается. фуу. Стоящий слушает Алекса в финале и просто ждет кольца... такое выражение лица".

Напомним, проигравшая на "Холостяке" Мудрая уверенно сравнила себя с ведущим Решетником

А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Топольский раскрыл, какими способами держит себя в форме:

Также Politeka писала, что Мудрая пристыдила Топольского после финала "Холостяка", он задел ее первым