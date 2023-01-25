Как пишет Politeka.net, Александра Мудрая - известная украинская блогерка, которая прославилась благодаря шоу "Холостяк" с Александром Топольским. Там участница дошла до финала, где уступила победу Екатерине Лозовицкой. Не забывает Александра и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Мудрая поделилась фото, где позировала у океана на Гавайях.

"Люди предпочитают верить, что при достаточном сборе фактов, понимании и искреннем обмене искренними, до сих пор подавленными и, возможно, скучающими эмоциями, проблема может быть найдена и решена", - написала Александра под публикацией.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Обалдеть, какая красота";

"Какая ужасная цитата. Где вы его нашли?";

"Красота что одна что вторая";

"Сашу Мудру и Алекса Топольского увидели на одном из пляжей Майами, какие же они все-таки гармоничны вместе".

Напомним, финалистка "Холостяка" Мудрая заинтриговала своим появлением в Майами

А еще Politeka сообщала, что финалистка "Холостяка" Мудрая в прозрачном наряде показала, чего лишился Топольский

Также Politeka писала, что финалистка "Холостяка" Мудрая призналась, за чей счет отдыхала на курорте



