Как пишет Politeka.net, Александра Мудрая - известная украинская блогерка, которая прославилась благодаря шоу "Холостяк" с Александром Топольским. Там участница дошла до финала, где уступила победу Екатерине Лозовицкой. Не забывает Александра и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Мудрая поделилась фото, где позировала у океана на Гавайях.
"Люди предпочитают верить, что при достаточном сборе фактов, понимании и искреннем обмене искренними, до сих пор подавленными и, возможно, скучающими эмоциями, проблема может быть найдена и решена", - написала Александра под публикацией.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Обалдеть, какая красота";
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"Какая ужасная цитата. Где вы его нашли?";
"Красота что одна что вторая";
"Сашу Мудру и Алекса Топольского увидели на одном из пляжей Майами, какие же они все-таки гармоничны вместе".
Напомним, финалистка "Холостяка" Мудрая заинтриговала своим появлением в Майами
А еще Politeka сообщала, что финалистка "Холостяка" Мудрая в прозрачном наряде показала, чего лишился Топольский
Также Politeka писала, что финалистка "Холостяка" Мудрая призналась, за чей счет отдыхала на курорте