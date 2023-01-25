Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка стала популярною завдяки шоу "Х-Фактор". Там артистка прославилася завдяки прослуховуванням, де їй спочатку не повірили та попросили заспівати без музики. Цей фрагмент набрав десятки мільйонів переглядів у мережі Інтернет. При цьому Аїда перемогла на шоу лише з другого разу. Не забуває Ніколайчук і про Інстаграм, де цього разу підтримала тренд, з'явившись у леопардовому халатику.

"Поки ви зволікаєте, українці втрачають життя!", - написала Ніколайчук.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Завжди прекрасна, ідол";

"Вау, так красиво, як уві сні, твоя внутрішня краса така прекрасна, як і зовні";

"Міс Аїда, приємно бачити вашу посмішку;-)";

"Вільна Україна, красиві картинки, красива Аїда";

"Почекайте, доки вони не розв'яжуть леопарда на картинці";

"Я сподіваюся побачити тебе одного разу особисто, ти талановитий і співак із прекрасним голосом. Я люблю Україну! Я люблю тебе".

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