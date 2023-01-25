Як пише Politeka.net , В'ячеслав Узєлков - відомий український боксер, який був одружений з Мариною Боржеською, яка народила йому двох дітей - Олівію та Роберта. Але зіркова пара розлучилася і Марина активно тепер веде фітнес-блог в Інстаграм, де ділиться не лише рекомендаціями щодо спорту, а й особистими. А цього разу Боржемська вирішила поговорити з українцями, відповідаючи на запитання.

"Що хочете дізнатися?", - Запитала Марина в блозі.

"А ваші дітки спілкуються з батьком?", - спитав фанат.

"Так, коли він їм пише та дзвонить. Все по можливості з обох боків", - відповіла Марина.

"Як ваші дітки? Вони з вами у Вінниці?" - запитав ще один фанат.

"Дякую за питання та занепокоєння. Дітки в порядку, вони навчаються і займаються додатковими заняттями. Намагаюся корисно наповнювати їхній день. Ми всі разом у Вінниці", - написала Марина у відповідь.

"Доброго дня, скільки меду можна вживати і як багато?", - Запитала ще одна людина.

"Мед - той самий цукор. якщо його вживати помірно з чаєм, він ніяк не вплине на фігуру", - написала Марина у відповідь.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" показала самых родных людей в жизни

А ще Politeka писала, що Боржемська із "Зважені та щасливі" похвалилася талантами дітей від боксера Узєлкова

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