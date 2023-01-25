Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская - известная украинская фитнес-тренер и звезда "Зважені та щасливі". Знаменитость была замужем за боксером Вячеславом Узелковым, от которого родила двоих детей. А после начала полномасштабного вторжения Марина с детьми уехала в Израиль, где пробыла некоторое время. Не забывает звезда и об Инстаграм, где в этот раз показала самых родных людей.

"С моими самыми родными", - написала Марина в блоге.

Фанаты поставили множество лайков и написали комментарии:

"Вы прямо светитесь от счастья рядом с родителями. Здоровье им!";

"Обожаю тебя и твою родину";

"Ага, вот на кого похожи внуки. Мирного неба и покоя";

"Мариночка, здоровья Вашим прекрасним батькам!";

"Какие вы хорошенькие! Мариночка, вы красотка!";

"Мариночка, дай Боженька, Вашей семье здоров,я, покоя, долголетие! Спасибо, что Вы такие искренние!";

"Любимая Мариночка! Таоя мамочка замечательная. Теперь понятно, почему такая красивая дочь".

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" похвасталась талантами детей от боксера Узелкова

А еще Politeka сообщала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" поделилась переживаниями после Днепра и Броваров

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