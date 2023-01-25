Как пишет Politeka.net, Вячеслав Узелков - известный украинский боксер, который был женат на Марине Боржеской, которая родила ему двоих детей - Оливию и Роберта. Но звездная пара развелась и Марина активно теперь ведет фитнес-блог в Инстаграм, где делится не только рекомендациями по спорту, но и личным. А в этот раз Боржемская решила поболтать с украинцами, отвечая на вопросы.
"Что хотите узнать?", - спросила Марина в блоге.
"А ваши детки общаются с отцом?", - спросил фанат.
"Да, когда он им пишет и звонит. Все по возможности с обеих сторон", - ответила Марина.
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"Как ваши детки? Они с вами в Виннице?", - спросил еще один фанат.
"Спасибо за вопрос и беспокойство. Детки в порядке, они учатся и занимаются дополнительными занятиями. Пытаюсь полезно наполнять их день. Мы все вместе в Виннице", - написала Марина в ответ.
"Добрый день, сколько меда можно употреблять и как много?", - спросил еще один человек.
"Мед - тот же самый сахар. если его употреблять умеренно с чаем, он никак не повлияет на фигуру", - написала Марина в ответ.
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