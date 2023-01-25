Екс-дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова після оголошення про розлучення знову засвітилася з колишнім чоловіком.

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка перемогла на шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Після цього пара одружилася, і в них з'явився син Лев. А нещодавно Квіткова в інтерв'ю Маші Єфросініній, що розлучилася з Добриніним. Не забуває Даша і про Інстаграм, де цього разу вирішила побалакати з фанатами.

"Ви знаєте, що це?" - написала зірка.

"Ви з Микитою разом їдете на відпочинок? У вас однакові фотографії в Інсті", - запитав фанат.

"Ні. Я попросила Микиту допомогти нам доїхати до Львова, щоб Леву було комфортно в машині в автокріслі, і щоб було легше з валізами та коляскою", - написала Даша.

Після цього Квіткова звернулася до фанів.

"Кожні 5 хвилин приходять такі повідомлення. Поставтеся до мого прохання з розумінням. Я не знаю, що буде через рік, два, три, але зараз ситуація така: ми не разом. Прийміть це і давайте з вами продовжувати жити. Я відчуваю себе вільно, могутньо, сильно. Я не страждаю, у мене немає смутку в очах, про яке ви пишете. Ми спілкуємося, ми бачимося, у нас є син. У нас все добре, але окремо", - написала зірка.

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