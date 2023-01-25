Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая победила на шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. После этого пара поженилась и у них появился сын Лев. А недавно Квиткова в интервью Маше Ефросининой, что развелась с Добрыниным. Не забывает Даша и об Инстаграм, где в этот раз решила поболтать с фанатами.
"Вы знаете, что это?", - написала звезда.
"Вы с Никитой вместе едете на отдых? У вас одинаковые фотографии в Инсте", - спросил фанат.
"Нет. Я попросила Никиту помочь нам доехать до Львова, чтобы Льву было комфортно в машине в автокресле, и чтобы было легче с чемоданами и коляской", - написала в ответ Даша.
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После этого Квиткова обратилась к фанатам.
"Каждые 5 минут приходят такие сообщения. Отнеситесь к моей просьбе с пониманием. Я не знаю, что будет через год, два, три, но на текущий момент ситуация такая: мы не вместе. Примите это и давайте с вами продолжать жить. Я чувствую себя свободно, могущественно, сильно. Я не страдаю, у меня нет грусти в глазах, о котором вы пишете. Мы общаемся, мы видимся, у нас есть сын. У нас все хорошо, но по отдельности", - написала звезда.
Напомним, Квитковой и "Холостяку" Добрынину после разрыва предрекли будущее
А еще Politeka сообщала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника отреагировала на развод Добрынина с женой
Также Politeka писала, что Квиткова после расставания с Добрыниным впечатлила горячим видео