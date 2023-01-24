Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет шоу "Холостяк". У звезды есть жена Кристина, которая родила ему уже троих сыновей. При этом пара не собирается останавливается и хочет еще минимум одного ребенка. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где в этот раз решила поболтать с фанатами.

"Можете спрашивать", - написала жена Решетника в сторис.

"Как вам новость о Даши и Никиты?", - написал фанат.

"Чужая семья - потемки. И в который раз скажу, что нужно бороться до последнего за отношения, верить в институт семьи, ведь именно это и есть настоящее счастье. А все другое - это только пауза и поиск себя и своей второй половинки", - написала Кристина.

"Очень грустно, что расходятся пары, еще и свидетелями зарождения которых мы были. Особенно, когда маленькие дети в семье - для любого ребенка развод детей - это удар. дай Бог, они смогут справиться с испытанием развода. И продолжат быть счастливыми", - добавила жена Решетника.

Напомним, жена Решетника разоткровенничалась, готова ли их семья уехать из Украины

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