Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник после развода победительницы проекта Даши Квитковой с главным героем шоу Никитой Добрыниным рассказал об институте семьи, после чего блогерка решила сделать комментарий.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - успешный ведущий, который занимается проектом "Холостяк". В одном из сезонов главным героем стал Никита Добрынин, который выбрал победительницей Дашу Квиткову. Благодаря шоу Даша стала успешной блогеркой и активно наращивает аудиторию в своем Инстаграм. А недавно Квиткова решила заявить о разводе, но не на своей страничке, а в интервью успешной телеведущей Маше Ефросининой.

После этого Григорий Решетник, ведущий шоу "Холостяк", где победила Квиткова и благодаря чему стала успешной, рассказал об институте семьи сразу же после интервью Даши Ефросининой.

"Не разочаровывайтесь в институте брака и подлинных чувствах. Они есть. И именно это самое ценное в мире. Живите друг для друга – только ты и я. Понимайте, уступайте, прощайте, верьте, развивайтесь, достигайте, растворяйтесь в чувствах, и, несмотря ни на что, боритесь за них… Оставляйте что-то интимное только для самих себя и не выставляйте все напоказ. Не сканируйте и не копируйте, а пишите свою историю любви. Ибо только настоящая любовь спасет этот мир", - написал Решетник.

Даша после слов Григория опубликовала новый сторис, в котором решила осбудить поступок "одного медиа-лица".

"А, и по поводу поста одного медиа-лица. Единственное, что я могут прокомментировать, это то, что это лицо в каждой жопе затычка) надеюсь, этому лицу легче, когда оно танцует на "костях" (не только наших), пытаясь выехать и украшая себя", - отметила Даша.

Почему Квиткова пошла рассказывать о разводе к рейтинговой телеведущей Маше Ефросининой, а не опубликовала просто пост в своем довольно большом блоге или не пошла мириться к мужу, Даша пока не объяснила.

Напомним, "Холостяк" Добрынин впервые высказался после расставания с Квитковой

А еще Politeka сообщала, что Квиткова на фоне развода с Добрыниным рассекретила свои доходы

Также Politeka писала, что "Холостяк" Добрынин после известия о разводе с Квитковой заговорил о семье