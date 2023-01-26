Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - відома українська блогерка, яка перемогла на шоу "Холостяк" із Михайлом Заливако. Після проекту пара зустрічалася довгий час, але згодом стало відомо, що вони розійшлися на тлі повномасштабного вторгнення. Натомість Богдан стала успішною блогеркою в Інстаграм, де цього разу Ганна вирішила побалакати з фанатами.

"Чекаю на ваші запитання", - написала Богдан у публікації.

"Ви та Мишко - найкраща пара була. Ви такі класні. Може ще є шанс повернути все?", - написав фанат.

"Скоро буде рік, як ми розійшлися. У кожного давно своє життя. Дякую, приємно", - написала Ганна у відповідь.

"Добрий день. У ваших сторіс котики Михайла? Ви знову разом?))", - запитав ще один фанат.

"Ні, ми не разом. Вона зараз живе зі мною. Сьогодні її так багато у мене в сторіс (таке вже диво мале", - зізналася Ганна і показала кота, який тягнеться лапою до лиця блогерки.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан показала, як повертає фігуру після свят

Також Politeka повідомляла, що Богдан із "Холостяка" влаштувала королівський відпочинок закордоном, вразивши українців.

А ще Politeka писала, що Богдан із "Холостяка" показала, як їй живеться після розставання із Заливаком



