Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - известная украинская блогерка, которая победила на шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. После проекта пара встречалась долгое время, но потом стало известно, что они разошлись на фоне полномасштабного вторжения. Зато Богдан стала успешной блогеркой в Инстаграм, где в этот раз Анна решила поболтать с фанатами.
"Жду на ваши вопросы", - написала Богдан в публикации.
"Вы и Миша - самая лучшая пара была. Вы такие классные. Может еще есть шанс вернуть все?", - написал фанат.
"Скоро будет год, как мы разошлись. У каждого давно своя жизнь. Спасибо, приятно", - написала Анна в ответ.
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"Добрый день. В ваших сторис котики Миши? Вы снова вместе?))", - спросил еще один фанат.
"Нет, мы не разом. Она сейчас живет со мной. Сегодня ее так много у меня в сторис (такое уже чудо малое", - призналась Анна и показала кота, который тянется лапой к лицу блогерки.
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