Маша Єфросиніна показала, від кого успадкувала свою красу, поділившись із українцями.

Як пише Politeka.net , Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, активно веде блог в Інстаграм, де цього разу поділилася фотографією зі своєю мамою. Як виявилось, вона сьогодні святкує 65-й день народження.

"Я поїхала у самостійне життя, коли мені було 16 років.

І ось через двадцять п'ять років я вперше знову живу з мамою:)) але без неї я б нізащо не впоралася. Вона забрала на себе купу клопоту Сашком, і дала мені можливість надалі присвячувати себе важливим справам", - написала Маша, вітаючи маму.

Оля Полякова прокоментувала публікацію: "З днем ​​народження твою чудову маму".

Фанати також поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"З днем ​​народження вашу прекрасну матір. Довголіття, здоров'я, душевної гармонії та миру!";

"Мені теж сьогодні 65 років і я, Тетяно. Нехай нам Усім, таланить";

"Вітаю матусю з днем ​​народження! Багатогодинні літа і всього найкращого!".

Нагадаємо, Єфросиніна відповіла на хейт її інтерв'ю з Квітковою про її розставання.

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