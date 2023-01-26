Як пише Politeka.net , Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, активно веде блог в Інстаграм, де цього разу поділилася фотографією зі своєю мамою. Як виявилось, вона сьогодні святкує 65-й день народження.
"Я поїхала у самостійне життя, коли мені було 16 років.
І ось через двадцять п'ять років я вперше знову живу з мамою:)) але без неї я б нізащо не впоралася. Вона забрала на себе купу клопоту Сашком, і дала мені можливість надалі присвячувати себе важливим справам", - написала Маша, вітаючи маму.
Оля Полякова прокоментувала публікацію: "З днем народження твою чудову маму".
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Фанати також поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"З днем народження вашу прекрасну матір. Довголіття, здоров'я, душевної гармонії та миру!";
"Мені теж сьогодні 65 років і я, Тетяно. Нехай нам Усім, таланить";
"Вітаю матусю з днем народження! Багатогодинні літа і всього найкращого!".
Нагадаємо, Єфросиніна відповіла на хейт її інтерв'ю з Квітковою про її розставання.
А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна із яскравим макіяжем спровокувала суперечки серед українок.
Також Politeka писала, що Єфросиніна наочно показала, чому від росіян багато шкоди за кордоном