Маша Ефросинина показала, от кого унаследовала свою красоту, поделившись с украинцами.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, активно ведет блог в Инстаграм, где в этот раз поделилась фотографией со своей мамой. Как оказалось, она сегодня празднует 65-й день рождения.

"Я поехала в самостоятельную жизнь, когда мне было 16 лет.

И вот через двадцать пять лет я впервые снова живу с мамой:)) но без нее я бы ни за что не справилась. Она забрала на себя кучу хлопот по Саше, и дала мне возможность в дальнейшем посвящать себя важным делам", - написала Маша, поздравляя маму.

Оля Полякова прокомментировала публикацию: "С днем рождения твою прекрасную маму".

Фанаты также поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"С днем рождения вашу прекрасную мать. Долголетия, здоровья, душевной гармонии и мира!";

"Мне тоже сегодня 65 лет и я, Татьяна. Пусть нам Всем, везет";

"Поздравляю мамочку с днем рождения! Многочасовые лета и всего самого лучшего!".

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