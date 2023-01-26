Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, активно ведет блог в Инстаграм, где в этот раз поделилась фотографией со своей мамой. Как оказалось, она сегодня празднует 65-й день рождения.
"Я поехала в самостоятельную жизнь, когда мне было 16 лет.
И вот через двадцать пять лет я впервые снова живу с мамой:)) но без нее я бы ни за что не справилась. Она забрала на себя кучу хлопот по Саше, и дала мне возможность в дальнейшем посвящать себя важным делам", - написала Маша, поздравляя маму.
Оля Полякова прокомментировала публикацию: "С днем рождения твою прекрасную маму".
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Фанаты также поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"С днем рождения вашу прекрасную мать. Долголетия, здоровья, душевной гармонии и мира!";
"Мне тоже сегодня 65 лет и я, Татьяна. Пусть нам Всем, везет";
"Поздравляю мамочку с днем рождения! Многочасовые лета и всего самого лучшего!".
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