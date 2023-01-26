Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк – відома українська телеведуча, яка стала зіркою Нового каналу. Знаменитість після повномасштабного вторгнення займалася волонтерством та організувала притулок для українців, які втекли із зони бойових дій. Не забуває Леся і про Інстаграм, де цього разу показала, як відбувалися зйомки нового проекту. Але як виявилося, недовго все тривало через повітряну тривогу.

"Знімальний день раніше починався з кави та макіяж, а зараз з повітряної тривоги. Здихайте ******", - написала Леся на сторіс.

На відео можна було почути через гучномовець попередження про повітряну тривогу, що обурило Лесю.

"О Боже, чого так кричати, чого так кричати", - сказала Леся і вилала росіян.

"Головне правило проведення зйомок у воєнний час - спускатися в укриття під час повітряної тривоги. Нічого нового... Я коли без роботи, так само дію", - написала Нікітюк і показала, як усі сидять у укритті.

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