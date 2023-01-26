Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая стала звездой Нового канала. Знаменитость после полномасштабного вторжения занималась волонтерством и организовала убежище для украинцев, которые бежали из зоны боевых действий. Не забывает Леся и об Инстаграм, где в этот раз показала, как проходили съемки нового проекта. Но как оказалось, недолго все длилось из-за воздушной тревоги.

"Съемочный день раньше начинался с кофе и мейкап, а сейчас с воздушной тревоги. Сдохните ******", - написала Леся на сторис.

На видео можно было услышать через громкоговоритель предупреждение о воздушной тревоге, что возмутило Лесю.

"О Боже, чего так кричать, чего так кричать", - сказала Леся и обругала россиян.

"Главное правило проведения съемок в военное время - спускаться в укрытие во время воздушной тревоги. Ничего нового... Я когда без работы, так само действую", - написала Никитюк и показала, как все сидят в укрытии.

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