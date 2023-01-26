На цей раз шеф-кухар вирішив показати, як готувати смачний і ситний варіант вінегрету. Бо у всьому світі вінегрет знають як соус, а ви знаєте як салат, вважає Клопотенко.
«Я вирішив поєднати ці два знання. І ось, що ми маємо. Два буряки, дві моркви і дві картоплі варите або запікаєте.
Нарізаєте кубиком однакового розміру, додаєте 250г білої квасолі консервованої і спеції. Можете брати навіть готову суміш спецій до салату. Тепер робите той самий соус. 4ст. оливкової олії змішуєте з чайною ложкою солодкої гірчиці та столовою ложкою винного оцту або лимонного соку. Сіль, перець за смаком. Заправляєте соусом, змішуєте та насолоджуєтеся чудовим зимовим салатом. А як ви готуєте вінегрет? - пише Клопотенко.
Шанувальники поділилися зауваженнями та питаннями:
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«А огірки квашені де поділися?; роблю так само, але обов'язково додаю квашену капусту або огірки, бо люблю колись кисленько))); Без квашеної капусти та огірків, то не вінегріт у нашій родині!
Такий соус з гірчицею для мене відкриття; А кислі огірки чи квашена капуста не додається?; У нас у сім'ї додають ще маринований огірок та цибулю.
У нас у Миколаївській обл. готують без квасолі, додають квашений огірок і заправляють олією».
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