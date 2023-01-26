Зірка шоу "Холостяк" Юлія Кучеренко чула, що Алекс Топольський не володіє власною компанією, як казав на проекті.

Екс-учасниця 12-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" Юлія Кучеренко висловилася після вильоту з шоу. Дівчина прямо заявила, що сумнівається, що головний герой реаліті Алекс Топольський займається підприємництвом у тому обсязі, про який розповідає.

Про це вона розповіла в інтерв'ю на YouTube Вікторії Сіроклін.

Зокрема, зірка шоу Юлія Кучеренко чула, що Топольський не володіє власною компанією, а займається посередництвом.

Вона розповіла, що в описі сайту, який нібито належить компанії Алекса, міститься інша засновниця. Юля Кучеренко додала, що чула, що Алекс Топольський не бізнесмен, а працює в Америці ріелтором.

"Дуже багато історій випливло від знайомих, людей в Америці та Львові, які знали його в той період. Люди ж не просто так розповідають. Це не якесь вкидання, яке зам'яли. Ходили чутки, що Алекс Топольський – простий ріелтор. Ріелтор, який теж заробляє гроші. Їх вистачає на існування і, можливо, особистий розвиток. Я не розумію, чому він зараз на Балі, якщо компанія у США", – сказала учасниця реаліті.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

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