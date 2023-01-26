Звезда шоу "Холостяк" Юлия Кучеренко слышала, что у Алекс Топольский не владеет собственной компанией, как говорил на проекте.

Экс-участница 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Юлия Кучеренко высказалась после вылета из шоу. Девушка прямо заявила, что сомневается в том, что главный герой реалити Алекс Топольский занимается предпринимательством в том объеме, о котором рассказывает.

Об этом она рассказала в интервью на YouTube Виктории Сироклин.

В частности, звезда шоу Юлия Кучеренко слышала, что у Топольский не владеет собственной компанией, а занимается посредничеством.

Она рассказала, что в описании сайта, якобы принадлежащего компании Алекса, значится другая основательница. Юля Кучеренко добавила, что слышала, будто Алекс Топольский не бизнесмен, а работает в Америке риелтором.

"Очень много историй выплыло от знакомых, людей в Америке и Львове, знавших его в тот период. Люди же не просто так рассказывают. Это не какой-то вброс, который замяли. Ходили слухи, что Алекс Топольский – простой риелтор. Риелтор, который тоже зарабатывает деньги. Их хватает на существование и, возможно, личное развитие. Я не понимаю, почему он сейчас на Бали, если компания в США", – сказала участница реалити.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

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