Популярна українська співачка, телеведуча та зірка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія, яка нещодавно народила другу дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне фото, де показала, як приміряла образ Мерилін Монро.

Як видно, на новій фотографії Віра зображена в цікавій локації, мабуть, десь на зйомках. Перед камерою вона з'явилася в незвичайному вбранні – на ній відкрита сукня, декорована паєтками, а зверху вона одягла білу хутряну накидку. Її волосся зачесане в об'ємне укладання в стилі Мерілін Монро, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Кекелія написала: "Була сьогодні трішки Мерилін". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію співачки, засинаючи її компліментами:

"Ти незрівнянна в будь-якому образі".

"Гарно, вогонь".

"Трішки".

"Красуня".

"Краса!".

"Справжня красуня".

"Дуже красива".

"Дуже схожа".

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