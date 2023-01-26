Популярна українська співачка, телеведуча та зірка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія, яка нещодавно народила другу дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне фото, де показала, як приміряла образ Мерилін Монро.
Як видно, на новій фотографії Віра зображена в цікавій локації, мабуть, десь на зйомках. Перед камерою вона з'явилася в незвичайному вбранні – на ній відкрита сукня, декорована паєтками, а зверху вона одягла білу хутряну накидку. Її волосся зачесане в об'ємне укладання в стилі Мерілін Монро, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Кекелія написала: "Була сьогодні трішки Мерилін". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію співачки, засинаючи її компліментами:
"Ти незрівнянна в будь-якому образі".
"Гарно, вогонь".
"Трішки".
"Красуня".
"Краса!".
"Справжня красуня".
"Дуже красива".
"Дуже схожа".
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