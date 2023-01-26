Известная телеведущая Леся Никитюк впервые за долгое время приступила к новым съемкам в роли ведущей.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк приступила вместе с командой к съемкам шоу «Есть вопрос». Это адаптация американского формата Family Feud, популярного в 70-80-х (снимается до сих пор). В оригинальном шоу две семьи угадывали самые распространенные ответы людей на различные вопросы.

В украинской версии будут соревноваться звездные семьи.

«Мы не сдаемся, мы работаем, создаем что-то новое для каждого из вас 💚 И мы счастливы, что благодаря нашим защитникам, можем продолжать нести свет в эти темные и непростые времена!» - сказано в подписи под кадрами.

В сети принялись делиться мнением:

«Интересно, что это за проект? Развлекательный???; 100 к 1 было очень интересно; Ждем шоу кто сверху;

Какие проекты?! Вы что с ума сошли?! Леся паровознюка тебе мало? Для чего это все? Люди без света сидят а вы *** страдаете; Круто, новый проект 🔥🙌».

Мы писали, не так давно Никитюк оправдывалась, делала ли она что-то со своими губами и увеличивала ли она их, судя по последним кадрам. Также артистку часто спрашивали о том, как она держит себя в форме.

Никитюк не раз говорила, что на жестких диетах не сидит, хотя и ограничивает свое употребление сладкого, мучного и мяса.

Напомним, Никитюк показала, что случилось с ее страницей после кадров из Днепра

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Также Politeka писала, что Никитюк обратилась обратилась к знаменитым мужчинам, которые заговорили об отношениях с ней