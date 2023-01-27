При цьому, незважаючи на безсонну ніч, співачка Оля Полякова вирішила не скасовувати заплановане тренування.

Україна зазнала нової масованої атаки Росії: після нічних ударів іранськими дронами вранці 26 січня Росія обстріляла Київ та інші регіони України крилатими ракетами. Повітряні сили ЗСУ знищили всі 24 "шахіди". Їх над своїм будинком чула співачка Оля Полякова . Про це вона розповіла в Інстаграм-Сторіз .

Артистка Оля Полякова повернулася з-за кордону до свого будинку під Києвом, тож тепер реагує на всі сирени. Вона не спала до відбою, який дали майже о 4-й ранку, бо як ніколи близько чула гул іранських дронів-камікадзе.

"Ну й нічка сьогодні була. У мене газонокосарки літали прямо над головою. Так голосно і так близько ще жодного разу не було. Я опівночі не спала", - поділилася Оля Полякова у сторіс.

При цьому незважаючи на безсонну ніч, співачка вирішила не скасовувати заплановане тренування.

Варто зазначити, що після Нового року співачка облаштувала укриття у підвалі заміського будинку, адже привезла до України на канікули доньок із Великобританії. Вона винесла звідти незручний диван, де спала дві ночі, і поставила ліжка.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.