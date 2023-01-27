Украина подверглась новой массированной атаке рф: после ночных ударов иранскими дронами утром 26 января россия обстреляла Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами. Воздушные силы ВСУ уничтожили все 24 "шахида". Их над своим домом слышала певица Оля Полякова. Об этом она рассказала в Инстаграм-Сториз.
Артистка Оля Полякова вернулась из-за границы в свой дом под Киевом, поэтому теперь реагирует на все сирены. Она не спала до отбоя, который дали почти в 4 утра, потому что как никогда близко слышала гул иранских дронов-камикадзе.
"Ну и ночка сегодня была. У меня газонокосилки летали прямо над головой. Так громко и так близко еще ни разу не было. Я полночи не спала", — поделилась Оля Полякова в сторис.
При этом несмотря на бессонную ночь, певица решила не отменять запланированную тренировку.
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Стоит отметить, что после Нового года певица обустроила укрытие в подвале загородного дома, ведь привезла в Украину на каникулы дочерей из Великобритании. Она вынесла оттуда неудобный диван, на котором спала две ночи, и поставила кровати.
Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.
Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.
Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.